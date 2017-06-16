Явлинский назвал несогласованную акцию 12 июня "провокационной выходкой"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Основатель партии "Яблоко" и глава ее политического комитета Григорий Явлинский подверг резкой критике несогласованную акцию сторонников Алексея Навального, которую они устроили 12 июня в центре Москвы, назвав ее провокацией.

"Провокационные и интриганские политические выходки, подобные тем, что произошли в Москве 12 июня на Тверской, нами не поддерживаются в том числе и потому, что они провоцируют умышленное и неоправданное нарушение законов, что у абсолютного большинства людей вызывает отторжение к оппозиции", - говорится в заявлении Явлинского, размещенном на официальном сайте партии.

Явлинский считает, что "ситуацию в стране можно исправить не провокациями политиков и дубинками силовиков, а голосованием на президентских выборах за другой путь". "Голосованием за свободу и уважение к человеку, гражданский мир и развитие нашей страны", - подчеркивает основатель "Яблока", ранее объявивший о своем намерении баллотироваться на пост президента России.

12 июня в Москве на проспекте Сахарова прошла согласованная акция оппозиции. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. человек. В то же время группа оппозиционеров решила провести несанкционированную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 человек были задержаны. За организацию данной акции суд назначил Алексею Навальному 25 суток административного ареста.