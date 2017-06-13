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Миронов: Навальному рано или поздно аукнется использование людей в своих интересах

Политика
13 июня, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По словам лидера "Справедливой России", оппозиционеру Алексею Навальному "это аукнется не от властей, а от тех, кого он призывает нарушать закон"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что оппозиционеру Алексею Навальному рано или поздно аукнется использование людей в своих политических интересах, в том числе допущенные им 12 июня призывы к молодежи прийти на несанкционированную акцию в нарушение закона.

Накануне на проспекте Сахарова прошла согласованная акция оппозиции. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. человек. В то же время группа оппозиционеров решила провести несанкционированную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 человек были задержаны. За организацию данной акции Симоновский суд Москвы назначил Алексею Навальному 30 суток административного ареста.

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"То, что демонстрирует нам главный идеолог и организатор господин Навальный… я считаю, что это использование в своих личных политических интересах людей, в том числе молодежь, подростков", - сказал Миронов во вторник журналистам. "Это неправильно, и любому политику это рано или поздно аукнется. Я уверен, что господину Навальному это аукнется не от властей, а от тех, кого он призывает нарушать закон", - подчеркнул он.

По мнению лидера справороссов, "мэрия как раз поступила вполне разумно и адекватно". "Все разговоры о том, что там (на проспекте Сахарова) якобы не было звука, как оказалось, не соответствовали действительности", - напомнил он. "А сознательно призывать в нарушение принятых решений выводить молодежь и подростков на Тверскую, мне кажется, мягко говоря, неэтично, если не сказать просто подло", - убежден политик.

Отвечая на вопрос журналистов о действиях полиции, Миронов выразил уверенность, что "с точки зрения жесткости полиция должна выполнять закон и те функции, которые на нее возложило государство". "В данном случае, может, можно было не так демонстративно все это делать. Но те, кто шел на нарушения, даже (похоже очень) радовались тому, что их задерживают, они из этого устраивали свой пиар", - акцентировал внимание он.

"В любом случае организатор явно не считается с людьми и использует их как свой политический материал, - констатировал лидер партии. - Для меня это главный вывод из тех акций, которые прошли". При этом он указал, что "абсолютно игнорировать их и делать вид, что этого нет, неправильно, потому что это есть некое проявление различных сил и идей, которые бродят у части молодежи".

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