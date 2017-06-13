Суд вернул в полицию дело организатора митинга на проспекте Сахарова в Москве

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы вернул в ОВД "Красносельское" административное дело в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией и организатора митинга на проспекте Сахарова Романа Рубанова, обвиняемого в неповиновении сотрудникам полиции. Об этом он сам сообщил ТАСС в Мещанском суде.
"Судья вернула в ОВД "Красносельское" административное дело в отношении меня для устранения недостатков", - сказал он.
По словам Рубанова, сначала он был задержан по подозрению в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и демонстрации (ст. 20.2 КоАП РФ).
"Однако за несколько минут до окончания трехчасового срока задержания на меня составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), отвели в камеру и сказали, что задержан до суда", - пояснил он.
Кроме того, в беседе с корреспондентом ТАСС Рубанов отверг все обвинения. "Я - официальный организатор мероприятия. Меня без оснований задержали за сценой на проспекте Сахарова, никакого сопротивления полиции я не оказывал. О какой тогда вине может идти речь?" - сказал он.
Накануне Симоновский суд Москвы назначил Алексею Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции. Он признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга").
Ранее власти Москвы согласовали на 12 июня шествие от улицы Маши Порываевой, дом 38, и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова, дом 9. Накануне вечером некоторые организаторы митинга призвали перенести акцию на Тверскую улицу.