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Собянин назвал акцию оппозиции на Тверской улице подлой провокацией

Общество
13 июня, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Действия правоохранительных органов мэр Москвы оценил как профессиональные

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "подлой и опасной провокацией" несанкционированную акцию 12 июня на Тверской улице в центре Москвы, а действия правоохранительных органов оценил как профессиональные.

"Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня - это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал", - сказал Собянин журналистам во вторник.

"Нам всем повезло, что обошлось без крови", - добавил мэр.

По его словам, "полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно". "Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям", - отметил Собянин.

Мэр добавил, что инициаторы несогласованной акции "намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно". Собянин напомнил, что на улице находилось порядка 270 тыс. москвичей и гостей столицы, которые пришли в центр отметить праздник. "К полиции никаких претензий нет, ее нужно только поблагодарить", - заключил мэр.

12 июня на проспекте Сахарова прошла согласованная акция оппозиции. По данным полиции, в ней приняли участие около 1,8 тыс. человек. В то же время группа оппозиционеров проводила несанкционированную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 человек были задержаны.

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