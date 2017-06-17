Путин: конфликт в Донбассе нельзя урегулировать с помощью оружия

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Конфликт на Украине не может быть разрешен военными методами, и Западу необходимо помочь Киеву принять эту реальность, а не накачивать его оружием. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в интервью, которое стало основой документального фильма "Интервью с Путиным" и изданной одноименной книги. Премьерный показ фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

Вопросы режиссера и ответы главы государства изложены на английском языке. Беседа велась в июле 2015 года.

Стоун поинтересовался, разразится ли конфликт, если США направят больше оружия Украине, а Киев станет агрессивно усиливать военное давление против ополченцев Донбасса. "Не думаю, что что-нибудь изменится. Я говорил это нашим американским партнерам: будет больше жертв. Результат, исход будет таким же, как сейчас", - заверил президент РФ.

"Конфликт такого рода, как в Донбассе, нельзя урегулировать с помощью оружия. Потребуются прямые переговоры", - констатировал Путин. "Так или иначе, зачем же тогда ждать?" - задал он риторический вопрос.

"Чем быстрее наши друзья в Киеве поймут это, тем лучше. Но западным странам - Европе и Соединенным Штатам - придется помочь киевским властям осознать эту реалию", - добавил глава государства.