МИД РФ: повестка министерской встречи БРИКС в Пекине включает поддержание мира в Сирии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС обсудят урегулирование международных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке в рамках встречи 18-19 июня. Об этом сообщил Департамент информации и печати МИД России.

"Министры проведут углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования острых международных конфликтов, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, активизации совместной работы по противодействию угрозе международного терроризма", - говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что участники организации привержены принципам укрепления международной стабильности во всех измерениях, и методам коллективного урегулирования кризисных ситуаций, а также совместного противодействия глобальным вызовам и угрозам, начиная с международного терроризма.