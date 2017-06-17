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Партия роста выдвинет кандидатов в губернаторы в Томской и Рязанской областях и в Карелии

Политика
17 июня, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Кроме того, партия собирается выдвинуть кандидатов на выборах в законодательные собрания и городские думы

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, намерена выдвинуть кандидатов на выборах глав регионов в Карелии, Томской и Рязанской областях. Об этом сообщил на съезде партии ее зампредседателя Виктор Звагельский.

"Республика Карелия - уполномоченный по защите прав предпринимателей (в регионе - прим. ТАСС) Елена Гнетова", - назвал он одного из кандидатов.

В Рязанской области, по словам Звагельского, планируется выдвинуть руководителя регионального отделения Партии роста Александру Перехватову. Она сообщила, что у нее есть десятилетний опыт работы депутатом областной думы. Сейчас она работает в правительстве области. "В правительстве Рязанской области единственный человек, который не является членом "Единой России", - это я", - отметила Перехватова.

Кандидатом на пост губернатора Томской области Партия роста собирается выдвинуть Максима Лучшева. По его словам, он возглавляет "небольшое химическое предприятие".

Также Партия роста собирается выдвинуть кандидатов на выборах в законодательные собрания и городские думы в Краснодарском, Приморском, Алтайском, Камчатском краях, Северной Осетии, Саратовской, Сахалинской, Орловской, Омской, Томской, Тверской областях, Карачаево-Черкесии.

Кандидатов должен утвердить съезд в ходе тайного голосования. В единый день голосования 10 сентября пройдут выборы депутатов заксобраний шести регионов, выборы глав 17 субъектов РФ (в 16 - всенародные); кроме того, будут избираться мэры и 11 городских дум административных центров ряда регионов.

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