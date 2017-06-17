"Яблоко" не исключает выдвижения кандидатов на посты глав Карелии и Пермского края

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Партия "Яблоко" не исключает выдвижения кандидатов на выборы главы Карелии и губернатора Пермского края. Об этом ТАСС сообщил основатель партии, глава ее политического комитета Григорий Явлинский.

"Мы ведем переговоры о выдвижении губернаторов в Петрозаводске и Перми. Идет проработка этих вопросов. Мы партия демократическая, если есть претендент, то он будет рассмотрен", - сказал Явлинский.

Конференцию регионального отделения "Яблока" в Карелии, на которой может быть рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата на пост главы республики, планируется провести 22 июня. Возможные имена кандидатов на пост главы Карелии в партии не называют.

Комментарий в пермском отделении партии "Яблока" ТАСС получить пока не удалось.

Выборы губернатора Пермского края и главы Карелии состоятся 10 сентября текущего года, в единый день голосования.