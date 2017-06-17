КПРФ выдвинула кандидатов в губернаторы Рязанской и Ярославской областей

РЯЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Конференция Рязанского областного отделения КПРФ выдвинула Андрея Любимова кандидатом для участия в выборах главы региона, которые пройдут 10 сентября. Представитель коммунистов является однофамильцем врио губернатора Николая Любимова, выдвинутого "Единой Россией". Об этом ТАСС сообщил в субботу первый секретарь комитета Рязанского областного отделения КПРФ Владимир Федоткин.

"По итогам конференции выдвинули Любимова Андрея Вячеславовича, он юрист и сын бывшего губернатора. Программа кандидата будет представлена после регистрации в избирательной комиссии", - уточнил собеседник агентства. Член КПРФ Вячеслав Любимов руководил Рязанской областью с 1997 по 2004 год.

Ранее для участия в выборах губернатора Рязанской области были выдвинуты врио губернатора Николай Любимов ("Единая Россия") и депутат Рязанской областной думы Сергей Пупков ("Справедливая Россия"), кроме того, руководство Партии роста заявило о намерении выдвинуть на выборы руководителя регионального отделения этой партии Александру Перехватову.

Николай Любимов был назначен руководить регионом 14 февраля, после того как бывший глава области Олег Ковалев подал в отставку. Выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября 2017 года.

Кандидат на выборы в Ярославле

Как сообщил ТАСС первый секретарь ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев, комитет выдвинул кандидатом в губернаторы региона депутата облдумы Михаила Парамонова.

"49 отчетная конференция выдвинула Михаила Парамонова кандидатом в губернаторы Ярославской области", - сказал собеседник агентства.

Михаил Парамонов занимает должность секретаря Ярославского областного комитета КПРФ, является первым секретарем Рыбинского городского комитета КПРФ, депутатом Ярославской областной думы.

Выборы губернатора Ярославской области пройдут 10 сентября 2017 года. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов представит на выборах "Единую Россию", он уже подал документы в избирком. Партия ПАРНАС выдвинула для участия в выборах депутата областной думы Сергея Балабаева, "Яблоко" представит бывший вице-мэр Ярославля Олег Виноградов, ЛДПР - депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин.