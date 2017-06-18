Песков: инициатива увеличения длительности фильма "Интервью с Путиным" исходила от Стоуна

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" первоначально планировался в двухчасовом формате, но режиссер отказался сокращать ленту. Об этом в эфире "Первого канала" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда были закончены съемки, но еще не было, как сказал Оливер, ни монтажа, ничего не было, позвонил его продюсер и сказал, что это не будет двухчасовой фильм. Мы говорим: "Как?" - "Это будут четыре часа". Мы говорим: "Это невозможно. Ну как четыре часа?" Он (Стоун) уперся: "Я не буду резать практически ничего", - рассказал Песков.
Премьера нового документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime. Премьерный показ завершился 15 июня. Издательством Hot Books в США выпущена книга с полными текстами интервью.
Права на показ фильма в России купил Первый канал, зрители смогут посмотреть четыре серии документальной ленты с 19 по 22 июня.