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Песков: инициатива увеличения длительности фильма "Интервью с Путиным" исходила от Стоуна

Политика
18 июня, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Первоначально планировалось, что документальная картина выйдет в двухчасовом формате, сообщил пресс-секретарь главы государства

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" первоначально планировался в двухчасовом формате, но режиссер отказался сокращать ленту. Об этом в эфире "Первого канала" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
© EPA/WARREN TODA

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"Когда были закончены съемки, но еще не было, как сказал Оливер, ни монтажа, ничего не было, позвонил его продюсер и сказал, что это не будет двухчасовой фильм. Мы говорим: "Как?" - "Это будут четыре часа". Мы говорим: "Это невозможно. Ну как четыре часа?" Он (Стоун) уперся: "Я не буду резать практически ничего", - рассказал Песков.

Премьера нового документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime. Премьерный показ завершился 15 июня. Издательством Hot Books в США выпущена книга с полными текстами интервью.

Права на показ фильма в России купил Первый канал, зрители смогут посмотреть четыре серии документальной ленты с 19 по 22 июня.

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Темы
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Стоун, Оливер Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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