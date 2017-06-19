Песков затруднился сказать, найдет ли Путин время для просмотра фильма Оливера Стоуна

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить сможет ли глава государства Владимир Путин найти в своем графике время для того, чтобы посмотреть русскоязычную версию фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".
"Президент говорил неоднократно, что он так и не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы, - сказал Песков, подчеркнув при этом, что этот фильм стоит особняком. - Не знаю, будет он его смотреть или нет".
Представитель Кремля отметил, что в расписании главы государства на вечер запланирован неформальный ужин с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.
"Скорее всего два президента засидятся до позднего времени, он (фильм) все-таки, если я не ошибаюсь, после программы "Время" пойдет по Первому каналу, поэтому не знаю, получится у президента или нет", - заключил Песков.