Песков: Кремлю пока неизвестно, как "Минск-2" учтен в плане Киева реинтегрировать Донбасс

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кремль пока не располагает детальной информацией о том, как минские соглашения учтены в плане Киева по реинтеграции Донбасса.

"Нужно понять все-таки о чем идет речь, какие детали (содержит этот план Киева), - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Пока мы не располагаем детальной информацией".

Представитель Кремля напомнил, что "есть моменты в реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в минских договоренностях". "Нужно понять, насколько это учтено в этом документе, который разрабатывается (Киевом)", - добавил он.

14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дал поручение разработать законопроект по реинтеграции Донбасса. По его словам, он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции региона и для определения его правового режима. При этом президент подчеркнул, что "законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях". Представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет предусматривать наделение провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) неким отдельным правовым статусом. По ее словам, новый законопроект направлен прежде всего "на усиление способности защиты и обороны государства в зоне АТО (силовой операции - прим. ТАСС)". "Мы говорим о правовом статусе военных действий, о признании правового статуса отдельных неподконтрольных территорий Донбасса", - сказала она.

Далее Луценко пояснила, что документ позволит улучшить социально-экономическую обстановку в регионе: выдачу свидетельств о рождении, нотариальных справок и так далее. "Мы закладываем стратегию возобновления суверенитета над ДНР и ЛНР, - продолжила она. - Также будет гармонизация изменений текущей ситуации в стране в соответствии с минскими соглашениями и повторное подтверждение того, что Украина будет готова решать и выступает за политическое и дипломатическое урегулирование ситуации".