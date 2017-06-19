МИД России призывает к совместной борьбе с угрозами в журналисткой работе

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ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. МИД РФ призывает все страны к совместному преодолению вызовов и угроз, возникающих в работе СМИ. Об этом заявил в понедельник представитель департамента информации и печати российского МИД Максим Буякевич, выступая в Вене на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности".
"Российская сторона выступает за формирование объединительной повестки в контексте работы в информационном пространстве, - подчеркнул представитель МИД РФ. - Призываем к совместной работе, к совместному определению рисков и вызовов в этой сфере и совместному их преодолению". "Нам не нужны разделительные линии вслед за теми линиями политического противостояния, которые уже, к сожалению, существуют в Европе", - добавил он.
Буякевич обратил внимание на эволюцию украинского законодательства "в сторону серьезного ограничения свободы СМИ в этой стране". "На наш взгляд, эти тенденции входят в противоречие с основополагающими принципами свободы слова и волеизъявления, которые являются фундаментом тех общеевропейских ценностей, к которым так стремятся наши украинские друзья", - отметил он.
Буякевич напомнил, что Служба безопасности Украины 20 апреля запретила въезд на территорию страны представителю ОБСЕ секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну, "который делал и делает очень много для объединения журналистских сообществ России и Украины".
Конференция, посвященная вопросам работы СМИ в условиях вооруженных конфликтов, а также угрозам дезинформации и пропаганды, проходит на площадке ОБСЕ в Вене 19-20 июня. Центральной темой конференции стала работа журналистов при освещении кризиса на Украине.