Слуцкий: прекращение действия меморандума с США по полетам над Сирией закономерно

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает закономерной и вынужденной реакцией прекращение со стороны России действия меморандума с США по полетам над Сирией.

"Прекращение действия меморандума с США по полетам над Сирией со стороны России - это закономерная реакция на провокационные действия западной коалиции в отношении проправительственных сил и сирийской армии. Последней точкой стал сбитый сирийский истребитель", - заявил он журналистам в понедельник. По словам главы комитета, инцидент 18 июня с самолетом ВВС Сирии "стал еще одним эпизодом в складывающейся в последнее время очень неблагоприятной тенденции по нарушению международного права и суверенитета в Сирии западными странами".

"Это никак не укладывается в линию по борьбе с терроризмом, скорее наоборот", - считает глава комитета. Он напомнил, что "самолет сирийских воздушных сил участвовал в операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), которую проводит в районе города Ракки армия САР и ополченцы". И это, добавил депутат, "не первый случай, точнее, уже четвертый (начиная с провокации в Идлибе и последующего авиаудара по базе Шайрат), когда американцы и их союзники под разными надуманными предлогами громят проправительственные силы, которые ведут борьбу с террористами".

"Все это говорит о том, что продекларированные США цели по борьбе с международным терроризмом - лишь прикрытие для очередного грубого вмешательства с дела суверенного государства. Становится все более и более очевидно, что истинным намерением присутствия США в регионе является свержение неугодного им режима во главе в Башаром Асадом любой ценой", - подчеркнул Слуцкий. "И сегодня цена этому, по всей вероятности, - фактическая поддержка ИГ и Джебхат ан-Нусры (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Как иначе можно расценить удары по тем, кто ценой собственной жизни противостоит международному терроризму?", - заключил глава комитета.

19 июня Минобороны РФ заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках Меморандума между США и РФ о предотвращении инцидентов и об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Меморандум был заключен 20 октября 2015 года между министерствами обороны России и США и вступил в силу в тот же день.

18 июня американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, который, как подчеркнуло командование вооруженных сил Сирии, "участвовал в операции против террористической группировки ИГ". По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, "Москва считает атаку США на истребитель ВВС Сирии актом агрессии и помощью террористам".