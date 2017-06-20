Песков не располагает информацией о возможной отставке главы Кемеровской области Тулеева

Футбольные болельщики тратят в Казани в среднем 10-12 тыс. рублей в деньСпорт 20 июня, 13:06
Пучков: МЧС фиксирует снижение числа чрезвычайных ситуаций в Кабардино-БалкарииБезопасная жизнь 20 июня, 13:03
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по жалобе на запрет гей-пропаганды среди подростковПолитика 20 июня, 13:00
Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премиюСпорт 20 июня, 12:53
Миллионы километров для победы: как Адыгея стала форпостом российского велоспортаВ стране 20 июня, 12:51
Жан-Мари Ле Пен рекомендовал своей дочери покинуть пост лидера "Нацфронта"Международная панорама 20 июня, 12:44
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализмаПолитика 20 июня, 12:44
Новороссийск в январе-мае 2017 года возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 20 июня, 12:41
Минтранс: транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоевСпорт 20 июня, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о возможной отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области.
"На этот счет какой-либо информацией я не располагаю", - заявил он журналистам в ответ на вопрос, действительно ли Тулеев написал заявление об отставке.
Представитель Кремля добавил, что ему также неизвестно о состоянии здоровья губернатора.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Тулеев сейчас находится в отпуске, который недавно был продлен, возможно, в связи с болезнью. По данным издания, после окончания отпуска Тулеев может уйти в отставку.