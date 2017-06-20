Песков не располагает информацией о возможной отставке главы Кемеровской области Тулеева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о возможной отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области.

"На этот счет какой-либо информацией я не располагаю", - заявил он журналистам в ответ на вопрос, действительно ли Тулеев написал заявление об отставке.

Представитель Кремля добавил, что ему также неизвестно о состоянии здоровья губернатора.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Тулеев сейчас находится в отпуске, который недавно был продлен, возможно, в связи с болезнью. По данным издания, после окончания отпуска Тулеев может уйти в отставку.