Россия не готовит требований к США в ответ на план Тиллерсона

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В Кремле не знают о подготовленном Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном плане по развитию конструктивных отношений с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается плана Тиллерсона, о котором узнали СМИ, но пока не знаем мы, то по этому вопросу за комментарием лучше обращаться в Министерство иностранных дел", - сказал Песков.

При этом, по словам пресс-секретаря, Россия не готовит встречных требований к США по нормализации отношений в ответ на план Госсекретаря. "Нет, такие требования не готовятся, они обсуждаются в рутинном порядке, мы доводим друг до друга темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями. Круг этих тем известен, но пока констатировать какое-то начало конструктивного обсуждения этих тем мы не можем", - сказал Песков.

Ранее американский ресурс BuzzFeed со ссылкой на информацию источников в Госдепартаменте сообщил, что Госсекретарь США разработал программу, в которой изложены основные направления налаживания конструктивных рабочих отношений с Россией.

По сведениям издания, подготовленный Тиллерсоном документ засекречен и включает три основных положения. В первом акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ. В частности, речь идет о продаже оружия движению "Талибан" в Афганистане и инциденты с американскими дипломатами в Москве. В каждом отдельном случае американской стороне предлагается давать отпор на подобные действия.

Второй пункт программы предусматривает налаживание взаимодействия с Россией по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Среди таковых названы прекращение войны в Сирии, разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), денуклеаризация Корейского полуострова и совместная работа в сфере кибербезопасности. На третьем месте стоит важность сохранения отношений "стратегической стабильности" с Россией, отмечает источник ресурса.