Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия не готовит требований к США в ответ на план Тиллерсона

Политика
20 июня, 12:27 дата обновления: 20 июня, 12:55 UTC+3

Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не знают о подготовленном госсекретарем плане по развитию конструктивных отношений США и РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В Кремле не знают о подготовленном Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном плане по развитию конструктивных отношений с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается плана Тиллерсона, о котором узнали СМИ, но пока не знаем мы, то по этому вопросу за комментарием лучше обращаться в Министерство иностранных дел", - сказал Песков.

Смотрите также

Заклятые друзья: как менялось отношение россиян и американцев друг к другу

При этом, по словам пресс-секретаря, Россия не готовит встречных требований к США по нормализации отношений в ответ на план Госсекретаря. "Нет, такие требования не готовятся, они обсуждаются в рутинном порядке, мы доводим друг до друга темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями. Круг этих тем известен, но пока констатировать какое-то начало конструктивного обсуждения этих тем мы не можем", - сказал Песков.

Ранее американский ресурс BuzzFeed со ссылкой на информацию источников в Госдепартаменте сообщил, что Госсекретарь США разработал программу, в которой изложены основные направления налаживания конструктивных рабочих отношений с Россией.

По сведениям издания, подготовленный Тиллерсоном документ засекречен и включает три основных положения. В первом акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ. В частности, речь идет о продаже оружия движению "Талибан" в Афганистане и инциденты с американскими дипломатами в Москве. В каждом отдельном случае американской стороне предлагается давать отпор на подобные действия.

Второй пункт программы предусматривает налаживание взаимодействия с Россией по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Среди таковых названы прекращение войны в Сирии, разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), денуклеаризация Корейского полуострова и совместная работа в сфере кибербезопасности. На третьем месте стоит важность сохранения отношений "стратегической стабильности" с Россией, отмечает источник ресурса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
2
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
5
Россия не готовит требований к США в ответ на план Тиллерсона
6
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
7
Водолазы приступили к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Темы дня
Загрузка...
Реклама