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Путин рассчитывает, что РФ и Киргизия останутся близкими союзниками и надежными друзьями

Политика
20 июня, 14:05 дата обновления: 20 июня, 14:07 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Мы будем идти по пути укрепления двусторонних связей, подчеркнул российский лидер

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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент РФ Владимир Путин

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что добрые отношения Москвы и Бишкека продолжатся и после смены президента Киргизии в октябре нынешнего года.

"Хочу выразить надежду, что все, что заложено вами во время вашего президентства, которое завершается в ближайшее время, будет продолжено, и мы будем идти по пути укрепления двусторонних связей и ситуации в регионе в целом", - сказал глава российского государства, начиная переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

По оценке Путина, сейчас Москва и Бишкек - "близкие союзники, близкие, надежные друзья".

"Мы знаем, через какие трансформации пришлось пройти и России в свое время, и последнее десятилетие Кыргызстану. Очень надеемся на то, что период нестабильности уже в прошлом", - отметил российский лидер. По его словам, "ситуация (в Киргизии) не только нормализовалась, но и приобрела необратимый характер в направлении позитивного развития". Путин поздравил с этим достижением киргизского коллегу.

Президент РФ на переговорах предложил обсудить, что сделано по выстраиванию двусторонних отношений за последнее время, что предстоит сделать, в том числе в многостороннем формате, в частности Евразийского экономического союза.

Атамбаев поблагодарил российскую сторону за большую поддержку, которая была оказана Киргизии. "Я чувствовал от вас всегда по настоящему братскую поддержку. И это, конечно, помогало преодолевать какие-то трудности и проблемы", - сказал Атамбаев. Он обратил внимание на то, что российско-киргизские отношения должны динамично развиваться. "Меня радует настрой на то, что такими и должны быть отношения с Россией. И настрой на то, что в стране должна быть стабильность, страна должна развиваться и меньше играть в политические игры, больше заниматься экономикой", - сказал президент Киргизии. 

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
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