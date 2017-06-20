Договоренностей о встрече Путина и Трампа на G20 пока нет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "двадцатки" пока нет, сказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Нет, пока нет", - ответил Ушаков на вопрос журналистов, есть ли договоренности о встрече Путина и Трампа на "двадцатке".