В Совфеде не исключили ответных мер в связи с новым санкционным списком США

Восемь ученых написали открытое письмо в поддержку Мединского по вопросу его диссертацииНаука 20 июня, 19:14
Третьяк: олимпийского чемпиона Мыльникова отличала огромная преданность хоккеюСпорт 20 июня, 19:14
Технологии тимбилдинга укрепляют приемные семьиСоциальная ответственность 20 июня, 19:13
Чилийцы Видаль и Санчес благодарны игрокам "Строгино" за помощь в тренировкахСпорт 20 июня, 19:09
Байкер Хирург о санкциях США: "Поздно очухались, нас уже не остановить"Политика 20 июня, 19:03
"Роснефть" разработает новую стратегию развитияЭкономика и бизнес 20 июня, 19:02
"Аэрофлот" в шестой раз назван лучшей авиакомпанией Восточной ЕвропыНовости партнеров 20 июня, 19:01
Страны БРИКС помогут побороть голод и нищетуСоциальная ответственность 20 июня, 18:58
Мутко: болельщики достаточно информированы о матчах Кубка конфедерацийСпорт 20 июня, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия может принять ответные политические меры в связи с решением Минфина США внести в санкционный список 38 человек и организаций. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
"Надо спокойно отреагировать и, наверное, принять политическое решение по ответным мерам. Возможно, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время", - сказал сенатор.
Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций. Среди россиян в списке числятся член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников, а также 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским. В черный список внесены организации провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), а также ЦБ этих республик и российский ЦМР-банк ("Центр международных расчетов"). Из текста документа следует, что в санкционные списки включен ряд дочерних компаний "Транснефти".
Говоря о санкциях в отношении сенатора Бабакова, Джабаров отметил, что они связаны с его работой на посту спецпредставителя президента РФ. "Что касается Бабакова - это понятно, ведь он ведет большую работу с соотечественниками. Я думаю, это было сделано, чтобы снизить его активность как политического деятеля и спецпредставителя президента", - добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что санкции не оказывают никакого влияния на российских политиков. "Логики в санкциях никакой нет, такое впечатление, что санкционная машина раскручивается по инерции", - заключил парламентарий.