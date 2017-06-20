Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Совфеде не исключили ответных мер в связи с новым санкционным списком США

Политика
20 июня, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил, что этот будет рассмотрен в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия может принять ответные политические меры в связи с решением Минфина США внести в санкционный список 38 человек и организаций. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Надо спокойно отреагировать и, наверное, принять политическое решение по ответным мерам. Возможно, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время", - сказал сенатор.

Читайте также новости по теме:
Санкции в отношении России
© Chip Somodevilla/Getty Images

Канцлер Австрии: Европа выступает против санкций США в отношении газопроводов России

Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"

Прохождение законопроекта о санкциях в отношении РФ через Конгресс США приторможено

Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций. Среди россиян в списке числятся член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников, а также 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским. В черный список внесены организации провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), а также ЦБ этих республик и российский ЦМР-банк ("Центр международных расчетов"). Из текста документа следует, что в санкционные списки включен ряд дочерних компаний "Транснефти".

Говоря о санкциях в отношении сенатора Бабакова, Джабаров отметил, что они связаны с его работой на посту спецпредставителя президента РФ. "Что касается Бабакова - это понятно, ведь он ведет большую работу с соотечественниками. Я думаю, это было сделано, чтобы снизить его активность как политического деятеля и спецпредставителя президента", - добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что санкции не оказывают никакого влияния на российских политиков. "Логики в санкциях никакой нет, такое впечатление, что санкционная машина раскручивается по инерции", - заключил парламентарий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
3
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
4
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил
5
Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие сутки
6
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
7
"Армата" учится стрелять: видео учебных стрельб новейшего танка России
Темы дня
Загрузка...
Реклама