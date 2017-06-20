В Совфеде не исключили ответных мер в связи с новым санкционным списком США

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия может принять ответные политические меры в связи с решением Минфина США внести в санкционный список 38 человек и организаций. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Надо спокойно отреагировать и, наверное, принять политическое решение по ответным мерам. Возможно, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время", - сказал сенатор.

Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций. Среди россиян в списке числятся член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников, а также 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским. В черный список внесены организации провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), а также ЦБ этих республик и российский ЦМР-банк ("Центр международных расчетов"). Из текста документа следует, что в санкционные списки включен ряд дочерних компаний "Транснефти".

Говоря о санкциях в отношении сенатора Бабакова, Джабаров отметил, что они связаны с его работой на посту спецпредставителя президента РФ. "Что касается Бабакова - это понятно, ведь он ведет большую работу с соотечественниками. Я думаю, это было сделано, чтобы снизить его активность как политического деятеля и спецпредставителя президента", - добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что санкции не оказывают никакого влияния на российских политиков. "Логики в санкциях никакой нет, такое впечатление, что санкционная машина раскручивается по инерции", - заключил парламентарий.