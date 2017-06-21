Заседание Госдумы началось с минуты молчания в память о депутате Грищенко

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пленарное заседание Госдумы началось в среду с минуты молчания в память о скончавшемся 17 июня депутате от "Единой России" Олеге Грищенко.

"Скончался наш коллега, Грищенко Олег Васильевич. Давайте почтим минутой молчания его память", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Грищенко скончался 17 июня в возрасте 50 лет после тяжелой болезни. До избрания в Госдуму седьмого созыва он более десяти лет был мэром Саратова. В нижней палате он работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.