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ЦИК РФ будет направлять своих представителей в регионы для оперативного разбора жалоб

Политика
21 июня, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Во вторник сотрудник аппарата комиссии отправился в Челябинскую область в связи с жалобами членов территориального избиркома

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Центризбирком России сделает постоянной практику направления своих представителей в регионы для оперативного разбирательства жалоб, во вторник сотрудник аппарата комиссии отправился в Челябинскую область в связи с жалобами членов территориального избиркома. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

На заседании Центризбиркома она подчеркнула, что формальный подход региональных избиркомов к рассмотрению обращений недопустим. "И если (региональная - прим. ТАСС) комиссия не может или не хочет разобраться с обстоятельствами, указанными в обращении, мы будем брать эту функцию на себя и реагировать, включая выезд на место", - сказала Памфилова. Она подчеркнула, что такая практика станет постоянной, будет "сквозной контроль". "Десант" высадится и посмотрит в рамках своей компетенции", - заявила глава ЦИК.

Памфилова сообщила, что накануне в ЦИК поступила коллективная жалоба от членов Верхнеуральской территориальной избирательной комиссии Челябинской области. Они заявили, что руководство района оказывает на них давление, чтобы принудить к увольнению секретаря комиссии.

"Для нас эта ситуация показалась достаточно тревожной, мы оперативно командировали вчера в Челябинскую область заместителя начальника управлений по вопросам организации избирательного процесса для детального изучения на месте всех обстоятельств... Будем делать выводы по итогам этой поездки", - сказала Памфилова.

Подобная практика с выездом членов ЦИК и сотрудников аппарата комиссии в регионы, откуда поступали жалобы, применялась прошлым летом во время думской избирательной кампании.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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