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Кандидаты от ЛДПР и КПРФ подали документы о выдвижении на пост главы Карелии

Политика
21 июня, 10:55 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Прямые выборы главы республики в Карелии пройдут 10 сентября, они состоятся впервые с 2002 года

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ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Председатель карельского регионального отделения КПРФ Евгений Ульянов и координатор местного отделения ЛДПР Евгений Беседный подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Карелии документы о выдвижении на пост главы региона, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе избиркома.

"Евгений Беседный и Евгений Ульянов представили в Центральную избирательную комиссию республики документы о выдвижении на должность главы Карелии", - сказала собеседница агентства.

Ранее в ЦИК документы представили кандидаты от "Единой России" (Артур Парфенчиков), "Родины" (Николай Тараканов), "Патриотов России" (Ольга Ильюкова), Партии роста (Елена Гнетова).

Официальный старт избирательной кампании был дан 13 июня. Для преодоления так называемого муниципального фильтра кандидатам необходимо представить не менее 88 подписей, из которых 24 должны принадлежать депутатам или главам районов и городских округов, при этом все подписи должны быть собраны не менее чем в 14 районах и городских округах республики. С 21 июля карельский избирком начнет принимать документы для регистрации.

Прямые выборы главы республики в Карелии пройдут 10 сентября, они состоятся впервые с 2002 года.

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