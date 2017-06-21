Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла закон, согласно которому сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) смогут временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах. Среди других новаций - дополнительные основания для увольнения из ФСО, а также запрет сотрудникам спецслужбы раскрывать в интернете информацию о своей работе.

В частности, органы госохраны наделяются правом "временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны". Кроме того, сотрудники ФСО смогут безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.

Также представителям службы разрешается "обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охраны".

Закон уточняет порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, специальных средств и оружия. Прописывается право "обнажить оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения", предусмотренные законом. "При попытке лица, задерживаемого сотрудником органов государственной охраны с обнаженным оружием, приблизиться к сотруднику органов государственной охраны, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию сотрудник имеет право применить оружие" в соответствии с законом, сказано в сопроводительных материалах.

В состоянии необходимой обороны или при крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные), говорится в тексте. В действующей редакции закона нет нормы о применении в таких ситуациях транспортных средств.

Неразглашение в интернете

Согласно закону, сотрудникам органов государственной охраны "запрещается размещать в СМИ, в интернете информацию (в том числе фото-, видео- и другие материалы) о себе, других сотрудниках, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов госохраны". Исключение составят случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ или непосредственно ФСО.

Кроме того, вводятся новые основания для отказа в приеме на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, а также для увольнения из ФСО. Это, в частности, освобождение от уголовного наказания, употребление наркотиков или спайсов без назначения врача, а также занятие предпринимательской деятельностью.

В законе о госохране прописывается, что сотрудники ФСО по своим личным, профессиональным и психологическим качествам, образованию и состоянию здоровья "обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним при исполнении возложенных на них обязанностей, и соблюдать кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов государственной охраны". Утверждать эти требования и кодекс будет руководитель спецслужбы.

Совершение сотрудниками ФСО при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебное время проступков, в результате которых были нарушены положения закона о госохране или кодекса этики ФСО, а также несоответствие сотрудников требованиям к их личным и профессиональным качествам, установленным законом, "служат основанием для увольнения со службы или с работы в органах государственной охраны", подчеркивается в законе.

Работники органов госохраны также включаются в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации (помимо военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих).

Защита персональных данных

В ходе работы над документом в Госдуме депутаты уточнили, что сотрудники ФСО смогут определять перечень вещей (грузов), запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты. Кроме того, сотрудники наделены правом получать безвозмездно необходимую информацию от государственных органов.

Еще одна поправка позволяет ФСО "принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей". Предполагается, что обработка этих данных будет осуществляться с их согласия или с согласия органов госохраны, кроме персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами.