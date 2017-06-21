Гознак выпустит самоклеящиеся марки для заявлений о голосовании по месту пребывания

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Гознак разработал технологию, чтобы изготовить состоящие из двух частей марки для защиты заявлений избирателей о голосовании по месту пребывания, одна часть марок будет самоклеящейся. Об этом сообщил в среду на заседании ЦИК зампред комиссии Николай Булаев.
Он отметил, что марка будет "высокой степени защиты".
"В результате работы с Гознаком мы нашли возможность, чтобы отрывная часть этой марки была самоклеящаяся. На 95%, они нас заверили, технологию разработали специально под нас", - сказал Булаев.
Ранее в избирательное законодательство были внесены поправки, отменяющие использование открепительных удостоверений и разрешающие голосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации. Избиратель сможет заблаговременно - не позднее чем за пять дней до выборов - подать заявление в удобный ему территориальный или участковый избирком.
Тот, кто за четыре дня до выборов и позднее решит голосовать не по месту регистрации, сможет подать заявление в участковую комиссию по месту регистрации. На заявление наклеят специальную марку, фрагмент которой отделят на участке, куда человек придет голосовать, и приклеят напротив данных гражданина в списке избирателей.
Голосование по месту пребывания без открепительных будет возможно уже на региональных выборах 10 сентября, затем - на президентских выборах в марте 2018 года.