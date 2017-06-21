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Кремль надеется, что США учтут гражданскую войну на Украине при ВТС с Киевом

Политика
21 июня, 12:22 UTC+3

Отвечая на заявления из Вашингтона о том, что США хотят, чтобы Россия покинула восток Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российских войск в Донбассе нет

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Кремль надеется, что Вашингтон при обсуждении поставок летального оружия на Украину учтет, что в этой стране идет гражданская война.

"Мы надеемся, что Вашингтон (при решении вопроса о поставках летального оружия Киеву) не будет забывать, что Украина - это страна, где продолжается гражданская война", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что вопросы военно-технического сотрудничества Вашингтона с Киевом - "это абсолютно внутреннее дело двух стран - Украины и США".

Отвечая на заявления из Вашингтона о том, что США хотят, чтобы Россия покинула восток Украины, Песков напомнил, что российских войск в Донбассе нет. "России нет на территории Донбасса, поэтому такие высказывания считаем неуместными и неправильными", - подчеркнул он.

Представитель Кремля не стал комментировать непродолжительный формат встречи президентов Украины и США - Петра Порошенко и Дональда Трампа, состоявшейся 20 июня. Он отметил, что это дело украинских и американских политологов. "Мы приветствовали бы, если бы в результате этих контактов Киев получил бы сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей", - добавил Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Кризис на Украине
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