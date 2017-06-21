"Яблоко" и Ройзман намерены обжаловать "муниципальный фильтр" на губернаторских выборах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Партия "Яблоко" будет обжаловать "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов, даже если выдвинутый ею мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман одержит победу на выборах губернатора Свердловской области.

"Даже если допустят [на выборы], даже если Ройзман победит, все равно мы будем ставить вопрос вместе с ним о "муниципальном фильтре", потому что это механизм издевательства, это запретный механизм, который ни в одном регионе никто никогда, кого власть отвергает, не может преодолеть", - заявил журналистам основатель партии и глава федерального комитета Григорий Явлинский.

Ройзман заявил, что будет доказывать "антиконституционность "муниципального фильтра", если не сможет набрать необходимое число подписей. "Нужно 126 подписей [муниципальных депутатов], пока, в первом приближении, их уже нет", - сказал мэр, комментируя свои шансы на преодоление "муниципального фильтра". По его словам, 13-14 июня большинство подписей было отдано другим кандидатам на пост главы региона.

"Если я наберу 80 или сколько-то подписей, то буду уже отстаивать саму нелегитимность, антиконституционность самого "муниципального фильтра", - сказал Ройзман.

Ни Явлинский, ни Ройзман не уточнили, каким именно способом они намерены обжаловать "муниципальный фильтр" - определенное количество подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидатов на выборах глав регионов.

Выборы губернатора Свердловской области

17 июня региональное отделение партии "Яблоко" не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора Свердловской области из-за несогласия с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию. Бюро "Яблока" приостановило полномочия руководства регионального отделения и постановило провести перерегистрацию его членов, а полномочия по выдвижению кандидата в губернаторы перешли к бюро партии, которое выдвинуло Ройзмана кандидатом на выборы губернатора Свердловской области.

Ранее свердловский избирком принял документы от шести кандидатов на пост главы Свердловской области: от врио губернатора региона Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), от депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), от депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), от члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), от Игоря Торощина (ЛДПР) и от депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева ("Зеленые").

Выборы главы Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года.