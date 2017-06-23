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Главы МИД России и ФРГ обсудили график предстоящих двусторонних контактов

Политика
23 июня, 16:58 UTC+3 МОСКВА 23, июня. /ТАСС

28 июня Зигмар Габриэль примет участие в XIV российско-германской конференции городов-партнеров в Краснодаре

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с германским коллегой Зигмаром Габриэлем обсудил график предстоящих двусторонних контактов. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа состоялась в пятницу по инициативе российской стороны.

"Министры обсудили график предстоящих контактов, а также ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня", - информировали в министерстве.

Как ранее сообщили в МИД РФ, 28 июня Габриэль примет участие в XIV российско-германской конференции городов-партнеров в Краснодаре, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи намечено обсудить актуальные вопросы двусторонней, международной повестки дня. Это будет продолжением дискуссии, начатой с вновь назначенным министром иностранных дел ФРГ 9 марта в Москве.

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