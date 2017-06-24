ЛДПР в Саратовской области определилась с кандидатом на выборах губернатора региона

САРАТОВ, 24 июня. /ТАСС/. Саратовское региональное отделение ЛДПР в субботу определилось с кандидатом в губернаторы региона от партии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе отделения, кандидатом на участие в выборах решением конференции был избран Станислав Денисенко.

"Состоялась... внеочередная конференция Саратовского регионального отделения ЛДПР. Основным вопросами повестки стало избрание кандидатов в депутаты Саратовской областной думы и кандидата в губернаторы. Кандидатом в главы региона стал Станислав Денисенко", - уточняет пресс-служба.

Согласно данным официального портала реготделения ЛДПР, Денисенко родился 3 октября 1981 года в Саратовской области. Проходил обучение в профессиональном училище №23, где получил специальность "Технолог сварочного производства". В 16 лет начал трудовую деятельность. Затем поступил в Поволжский кооперативный институт, по специальности "Товаровед-эксперт".

В 2001 году начал работать в ООО "Мастер склад" управляющим подразделения. В 2015 году назначен на должность генерального директора ООО "Мастер склад".

Ранее сообщалось, что врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев примет участие в выборах на должность руководителя региона от партии "Единая Россия". Такое решение было принято в субботу в ходе конференции регионального отделения партии.

Выборы главы региона состоятся 10 сентября.