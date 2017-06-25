Жириновский возглавил список кандидатов от ЛДПР в заксобрание Пензенской области

ПЕНЗА, 25 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил список кандидатов от партии в депутаты заксобрания Пензенской области, такое решение было принято в ходе внеочередной 58-й конференции регионального отделения ЛДПР. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Павел Куликов.

"По результатам прошедшего на конференции тайного голосования список кандидатов в депутаты законодательного собрания Пензенской области возглавил Владимир Жириновский. В общеобластной части списка значится также координатор Пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев", - сказал он.

Кроме того, на конференции были выдвинуты кандидаты по 18 региональным группам, которые соответствуют территории 18 одномандатных избирательных округов, а также по всем 18 одномандатным избирательным округам. Все без исключения кандидаты являются членами политической партии ЛДПР.

Выборы депутатов законодательного собрания Пензенской области назначены на 10 сентября 2017 года. По словам председателя заксобрания Валерия Лидина, в этом году пензенские депутаты внесли изменения в региональное законодательство, касающееся выборов. В частности, вместо открепительных удостоверений будет введен новый механизм голосования для жителей области. Те, кто не сможет проголосовать по месту жительства, получит возможность включения в список избирателей по месту нахождения на основании заявления.