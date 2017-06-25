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Призер "Олимпиады-2004" Красномовец выдвинулась кандидатом на выборы губернатора на Урале

Политика
25 июня, 20:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, июня. /ТАСС

Олеся Красномовец выдвинулась от партии "Патриоты России"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр 2004 года в эстафете 4х400 метров, свердловская спортсменка Олеся Красномовец (Форшева) выдвинулась кандидатом на выборы губернатора Свердловской области от партии "Патриоты России". Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщил председатель Свердловского регионального отделения "Патриоты России" Константин Худяков.

"Мы сегодня провели конференцию и выдвинули Красномовец кандидатом на выборы губернатора. Она заслуженный мастер спорта, у нее есть интересные проекты в сфере развития массового спорта. Это совпадает с нашими интересами, с тем, как мы хотим работать с нашим потенциальным электоратом, с подрастающим поколением", - сказал Худяков.

ТАСС пока не располагает комментарием Красномовец

Олеся Красномовец - российская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России. Специализируется на беговых дистанциях 200 и 400 метров.

Выборы на Урале

Свердловский облизбирком ранее принял документы от восьми кандидатов: врио губернатора Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутата Заксобрания области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР), депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева ("Зеленые") и Виктора Костромина ("Народ против коррупции"), мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана ("Яблоко").

По словам главы свердловского облизбиркома Валерия Чайникова, кандидатам необходимо собрать листы поддержки от муниципальных депутатов представительных органов и глав муниципальных образований ("муниципальный фильтр" - прим. ТАСС), избранных на прямых выборах. Подписи необходимо собрать до 26 июля.

Каждый кандидат должен собрать не менее 126 и не более 132 подписей в свою поддержку, подписи должны быть собраны не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах, а также в сельских и городских поселениях. Из 126 подписей не менее 108 и не более 113 должны быть собраны от депутатов районных дум и глав городских округов, остальные - от депутатов сельских и городских поселений.

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