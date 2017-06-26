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Володин обсудил с главой нижней палаты парламента Афганистана тему борьбы с терроризмом

Политика
26 июня, 12:14 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 26, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы отметил растущее "количество участников, которые приехали в Сеул в рамках второго совещания спикеров парламентов стран Евразии"

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СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель нижней палаты Национального собрания (парламента) Афганистана Абдул Рауф Ибрагими обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом.

Володин находится в Сеуле с официальным двухдневным визитом. Во вторник здесь состоится второе совещание спикеров парламентов стран Евразии, а в понедельник проходят двусторонние переговоры главы российской делегации с другими участниками форума.

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"Сегодня мы видим все большее количество участников, которые приехали в Сеул в рамках второго совещания спикеров парламентов стран Евразии, и мы планируем предложить новые формы работы в рамках парламентского измерения", - сказал Володин.

В свою очередь, Ибрагими отметил, что "Национальная ассамблея и народ Афганистана считают Россию важнейшей державой, которая может сыграть ключевую роль в азиатском регионе и в мире в целом". "Афганистан и РФ работают над соглашением о сотрудничестве. Как только такое соглашение будет подписано, наши отношения укрепятся", - сказал председатель нижней палаты парламента Афганистана.

Ибрагими добавил, что Кабул противостоит международному терроризму и делает это не только ради своей страны, но и ради всех государств в регионе. "Афганистан, к сожалению, с учетом ресурсов и потенциала сам по себе не может добиться существенных успехов в борьбе с терроризмом в одиночестве", - отметил он, подчеркнув, что терроризм - это "серьезная распространенная проблема сейчас".

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Противодействие терроризму в России
Страны
Афганистан
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
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