Встреча по Сирии в Астане 4-5 июля будет посвящена концепции зон деэскалации

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Раунд переговоров по Сирии в Астане 4-5 июля будет посвящен концепции создания зон деэскалации. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Раунд, который предстоит в столице Казахстана в начале июля, будет посвящен, как договорились страны - гаранты (Россия, Турция, Иран - прим. ТАСС), конкретизации той концепции, которая была одобрена на раунде в Астане 4 мая, - концепции создания зон деэскалации на территории САР [Сирийской Арабской Республики], при поддержке правительства Сирии и с участием вооруженной оппозиции, которая подключена к астанинскому процессу, - сказал министр. - Концепция требует детализации".

По его словам, сейчас на уровне технических экспертов идет выработка всех деталей, "необходимых для того, чтобы на практике эта концепция заработала". "Варианты могут быть разные, в большой степени это вопрос практический, технический, - обратил внимание Лавров. - Военные сейчас со всех сторон рассматривают каждую конкретную территорию, которая станет зоной деэскалации, и определяют оптимальные пути обеспечения ее функционирования. Как с точки зрения наблюдения за тем, как соблюдается режим прекращения огня, так и в плане обеспечения беспрепятственного прохода гуманитарных грузов, доставки гуманитарных грузов и беспрепятственного передвижения гражданского населения".

"В соответствующих районах Сирии наблюдается существенное снижение военной активности, существенное снижение насилия, - указал министр, отметив, что это произошло после объявления о создании зон деэскалации в стране. - Надеюсь, что и результаты очередного астанинского раунда благотворно скажутся на наших общих усилиях по урегулированию сирийского кризиса и помогут переговорам, которые должны будут продолжиться после Астаны в Женеве, где назначен на первую половину июля очередной раунд под эгидой ООН".

Участие де Мистуры

Лавров подтвердил участие спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в очередном раунде межсирийских переговоров в Астане.

"Надеюсь, что результаты очередного астанинского раунда благотворно скажутся на общих усилиях по урегулированию сирийского кризиса и помогут переговорам, которые должны продолжиться после Астаны в Женеве, где назначен очередной раунд переговоров под эгидой ООН", - отметил глава МИД РФ.

Вместе с тем, подчеркнул министр, "в Астане будут участвовать представители ООН, в том числе спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура". "Эти процессы идут в синхронизированном русле, что позволяет надеяться на эффективное продвижение урегулирования", - заключил Лавров.

Ранее глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов информировал, что получено подтверждение об участии в международной встрече в Астане 4-5 июля по урегулированию ситуации в Сирии от России, Турции и Ирана. "Мы получили подтверждение об участии со стороны всех стран-гарантов - на уровне специального представителя президента Российской Федерации и специального представителя министра иностранных дел России, заместителей министров иностранных дел Турецкой Республики и Исламской Республики Иран", - сказал он.

По его словам, подтвердили свое участие в переговорах специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также делегация Иордании. "Ожидается, что США также направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров астанинского процесса, - уточнил министр. - Мы ожидаем от стран-гарантов в ближайшее время окончательное подтверждение об участии делегаций правительства САР, а также вооруженной сирийской оппозиции".

О борьбе с террористами

Лавров в ходе пресс-конференции также заявил, что Россия видит свидетельства того, что запрещенную в РФ террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" пытаются вывести из-под удара, это нужно прекратить.

"Полное впечатление на основе опыта борьбы с терроризмом в Сирии, что так называемую "Джебхат ан-Нусру", или как бы она теперь не именовалась, всякий раз щадят силы коалиции, которую возглавляют США и другие сотрудничающие с ними государства, - сказал министр. - В последние дни появились новые свидетельства того, что "Джебхат ан-Нусру" в ее новой инкарнации выводят из-под ударов".

"Считаем это крайне опасной игрой, которая должна быть прекращена, и вообще любые двойные стандарты, и задние мысли, и скрытые замыслы должны быть отложены в сторону ради бескомпромиссной борьбы с терроризмом", - добавил Лавров.

"Мы убеждены, что единственный выход из сложившейся критической ситуации заключается в формировании подлинно интернационального антитеррористического фронта, к чему призвал наш президент Владимир Путин, но формирование такого фронта тормозится теми, кто хотел бы все-таки и "половить рыбку в мутной воде", и поспекулировать на необходимости ликвидации террористической угрозы как главного приоритета мирового сообщества", - заключил глава МИД РФ.