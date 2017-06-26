Путин внес в Госдуму Конвенцию Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.
Документ был подписан от имени РФ 26 января 2009 года в Страсбурге.
"Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества", - говорится в сопроводительных материалах.
Согласно им, для реализации конвенции "определяются центральные органы, ответственные в РФ за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции". Такими органами в РФ, согласно тексту законопроекта, будут Министерство юстиции и Генпрокуратура. Для исполнения запросов или для их передачи органам, обладающим необходимой компетенцией, "определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в конвенции". По проекту закона эти функции в РФ будет осуществлять Федеральная служба по финансовому мониторингу.