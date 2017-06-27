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Алиханов подал документы о выдвижении на пост губернатора Калининградской области

Политика
27 июня, 10:54 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 27, июня. /ТАСС

Кандидатуру врио губернатора региона выдвинуло местное отделение "Единой России"

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КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во вторник подал в избирком документы о выдвижении на пост главы региона на предстоящих 10 сентября досрочных выборах. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

Кандидатуру Алиханова выдвинуло региональное отделение партии "Единая Россия".

"Сегодня, 27 июня, Областная избирательная комиссия приняла документы об участии в выборах губернатора в качестве кандидата от временно исполняющего обязанности главы области Антона Алиханова", - сказали в облизибркоме.

Алиханов стал пятым претендентом на должность главы региона, подавшим документы в избирком. Ранее это сделали первый секретарь обкома КПРФ Игорь Ревин, координатор регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин, экс-депутат местной думы Владимир Султанов, выдвинутый региональным отделением КПСС, и эколог Екатерина Тимофеева, которую выдвинуло местное отделение партии "Зеленые".

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Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
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