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Комитеты Совфеда поддержали назначение Валерия Петрова на пост главного военного прокурора

Политика
27 июня, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Глава комитета по обороне сообщил, что 28 июня кандидатура Петрова будет рассмотрена в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации поддержали назначение прокурора Бурятии Валерия Петрова на пост главного военного прокурора РФ. Соответствующее решение было принято во вторник в ходе совместного заседания комитета по обороне и безопасности и комитета по госстроительству и конституционному законодательству.

"Поступило представление президента РФ о назначении на должность замглавы генпрокурора РФ, главного военного прокурора РФ Валерия Петрова. Предлагаю поддержать", - сказал глава комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас.

В свою очередь, глава комитета по обороне Виктор Озеров отметил, что комитеты поддержали кандидатуру Петрова, завтра она будет рассмотрена в ходе пленарного заседания верхней палаты.

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