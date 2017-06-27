Комитеты Совфеда поддержали назначение Валерия Петрова на пост главного военного прокурора

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации поддержали назначение прокурора Бурятии Валерия Петрова на пост главного военного прокурора РФ. Соответствующее решение было принято во вторник в ходе совместного заседания комитета по обороне и безопасности и комитета по госстроительству и конституционному законодательству.

"Поступило представление президента РФ о назначении на должность замглавы генпрокурора РФ, главного военного прокурора РФ Валерия Петрова. Предлагаю поддержать", - сказал глава комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас.

В свою очередь, глава комитета по обороне Виктор Озеров отметил, что комитеты поддержали кандидатуру Петрова, завтра она будет рассмотрена в ходе пленарного заседания верхней палаты.