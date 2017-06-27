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"Родина" намерена сформировать "патриотическую коалицию" из непарламентских партий

Политика
27 июня, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В состав "Родины" собираются войти "Рожденные в СССР" и Российская социалистическая партия, а также несколько региональных отделений Российской партии пенсионеров за социальную справедливость

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Партия "Родина" планирует объединиться с партией "Рожденные в СССР" и Российской социалистической партией, еще несколько непарламентских партий будут сотрудничать с ней в рамках так называемой патриотической коалиции. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель "Родины" Алексей Журавлев.

"Мы создаем широкую патриотическую коалицию непарламентских партий", - сказал он.

В частности, по словам Журавлева, в состав "Родины" собираются войти "Рожденные в СССР" и Российская социалистическая партия, а также несколько региональных отделений Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Еще с рядом партий "Родина" намерена сотрудничать. Это "Гражданская платформа", Трудовая партия России, "Великое Отечество". О межпартийном взаимодействии будет объявлено на съезде "Родины", который пройдет 1 июля в Санкт-Петербурге и на который приглашены руководители и представители этих партий. Как указано в сообщении пресс-службы "Родины", на съезде будет объявлено о начале "реновации политической системы РФ" и укрупнения российских партий.

Бывший руководитель Российской партии пенсионеров за справедливость (в марте переименовалась в Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость - прим. ТАСС), депутат Госдумы прошлого созыва Игорь Зотов заявил ТАСС, что планирует вступить в "Родину". "Я собираюсь сотрудничать с партией "Родина" и призываю другие непарламентские партии посмотреть на программу, на задачи партии и принять правильное решение", - сказал он.

Накануне председатель федерального политкомитета "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов сообщил ТАСС, что партия планирует сотрудничать с "Родиной" на выборах в ряде регионов.

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