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Карасин: "нормандский формат" играет важную роль, но все решения за контактной группой

Политика
29 июня, 3:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Замглавы МИД подчеркнул, что все решения должны принимать непосредственные участники конфликта - представители Киева и республик Донбасса

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "Нормандский формат" продолжает играть важную роль в разрешении конфликта на Украине, однако не стоит его абсолютизировать, так как все решения должны принимать непосредственные стороны конфликта в контактной группе. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"["Нормандский формат"] продолжает играть важную роль - благодаря ему был разработан известный минский комплекс мер, который остается основой урегулирования. Вместе с тем, не надо абсолютизировать сам формат. Его предназначение - помочь украинским участникам конфликта сблизить позиции. Это не орган для принятия самих решений", - указал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что все решения должны принимать непосредственные участники конфликта - представители Киева и республик Донбасса: "Окончательное слово остается за Контактной группой, в рамках которой представители Киева и Донбасса в прямом диалоге сами должны договориться о взаимоприемлемых путях решения проблем. Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса, мы готовы этому содействовать".

Точную дату предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки" Карасин не назвал, однако подчеркнул, что повседневная работа экспертов России, Германии, Франции и Украины "по важным вопросам внутриукраинского урегулирования продолжается и в настоящий момент". "Обсуждаются весьма сложные и чувствительные как для Киева, так и для Донецка с Луганском темы, связанные с реализацией минских договоренностей", - подчеркнул статс-секретарь.

Карасин напомнил, что помимо четырех стран "нормандского формата" в процесс внутриукраинского урегулирования вовлечены и США. "Ситуация на юго-востоке Украины постоянно фигурирует в повестке дня российско-американских контактов на различном уровне. При прежней администрации США работал формат помощника президента России Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она ушла в отставку. Мы предложили нашим заокеанским партнерам продолжить начатую работу, в Вашингтоне эту идею поддержали", - указал он, отметив, что Москва ждет, кого назначит Вашингтон, чтобы возобновить диалог.

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Персоны
Сурков, Владислав Юрьевич Карасин, Григорий Борисович
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