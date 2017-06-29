РФ и Вьетнам выступают за скорейшее принятие Кодекса поведения в Южно-Китайском море

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия и Вьетнам выступают за скорейшее принятие Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море. Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран - Владимира Путина и Чан Дай Куанга - по итогам переговоров.
"Россия и Вьетнам выступают за полное и эффективное выполнение Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море 2002 года и скорейшее принятие Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море", - говорится в документе.
Стороны отметили, что пограничные, территориальные и иные споры на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона "должны решаться вовлеченными в них сторонами мирным путем, без применения силы или угрозы силой, на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, в целях обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе".
Росатом и министерство науки и технологий Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании по плану реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама.
Также Росфинмониторинг подписал соглашение с Госбанком Вьетнама о взаимодействии в обмене конфиденциальной финансовой информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, был принят регламент деятельности российско-вьетнамской рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам, а также меморандум о техническом сотрудничестве между Федеральным казначейством РФ и Госказначейством Вьетнама.
Роскосмос и Вьетнамская академия наук и технологий подписали программу по развитию сотрудничества в области космической деятельности на 2017-2022 годы. РЖД и "Вьетнамские железные дороги" утвердили план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве.
"На полях" визита вьетнамского президента в Россию было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Торгово-промышленной палатой Вьетнама.
Москва и Ханой договорились о расширении зоны совместной разведки и добычи углеводородов на континентальном шельфе Социалистической Республики Вьетнам.
"Достигнута договоренность об углублении кооперации и расширении зоны разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года", - указано в совместном заявлении.
В документе сообщается о положительной оценке, которую лидеры дали реализации совместных проектов в нефтегазовом секторе, а также о намерении сторон "создавать благоприятные условия для работы российских и вьетнамских профильных компаний", таких как "Газпром", "Зарубежнефть", "Роснефть" и "Петровьетнам" на территориях России и Вьетнама. Кроме того, стороны будут "налаживать взаимодействие на перспективных направлениях, включая нефтепереработку и нефтехимию, поставки во Вьетнам сжиженного природного газа, производство и сбыт на рынке этого государства газомоторного топлива".