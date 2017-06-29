Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ и Вьетнам выступают за скорейшее принятие Кодекса поведения в Южно-Китайском море

Политика
29 июня, 16:20 дата обновления: 29 июня, 16:23 UTC+3 МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Стороны также подписали документы о сотрудничестве в атомной, космической и научной сферах, соглашение в области обмена информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия и Вьетнам выступают за скорейшее принятие Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море. Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран - Владимира Путина и Чан Дай Куанга - по итогам переговоров.

Смотрите также

РЖД могут принять участие в инфраструктурных проектах во Вьетнаме

Путин: российско-вьетнамский инвестфонд вложит $500 млн в несырьевые проекты

"Россия и Вьетнам выступают за полное и эффективное выполнение Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море 2002 года и скорейшее принятие Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море", - говорится в документе.

Стороны отметили, что пограничные, территориальные и иные споры на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона "должны решаться вовлеченными в них сторонами мирным путем, без применения силы или угрозы силой, на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, в целях обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе".

Совместные меморандумы и соглашения

Росатом и министерство науки и технологий Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании по плану реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама. 

Также Росфинмониторинг подписал соглашение с Госбанком Вьетнама о взаимодействии в обмене конфиденциальной финансовой информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, был принят регламент деятельности российско-вьетнамской рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам, а также меморандум о техническом сотрудничестве между Федеральным казначейством РФ и Госказначейством Вьетнама.

Роскосмос и Вьетнамская академия наук и технологий подписали программу по развитию сотрудничества в области космической деятельности на 2017-2022 годы. РЖД и "Вьетнамские железные дороги" утвердили план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве.

"На полях" визита вьетнамского президента в Россию было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Торгово-промышленной палатой Вьетнама.

Расширение зоны добычи нефти

Москва и Ханой договорились о расширении зоны совместной разведки и добычи углеводородов на континентальном шельфе Социалистической Республики Вьетнам. 

"Достигнута договоренность об углублении кооперации и расширении зоны разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года", - указано в совместном заявлении.

В документе сообщается о положительной оценке, которую лидеры дали реализации совместных проектов в нефтегазовом секторе, а также о намерении сторон "создавать благоприятные условия для работы российских и вьетнамских профильных компаний", таких как "Газпром", "Зарубежнефть", "Роснефть" и "Петровьетнам" на территориях России и Вьетнама. Кроме того, стороны будут "налаживать взаимодействие на перспективных направлениях, включая нефтепереработку и нефтехимию, поставки во Вьетнам сжиженного природного газа, производство и сбыт на рынке этого государства газомоторного топлива".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит президента Вьетнама в Россию
Персоны
Чан Дай Куанг Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Вьетнам
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
4
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Глава ОСК: менять украинские двигатели на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно
Темы дня
Загрузка...
Реклама