РЖД могут принять участие в инфраструктурных проектах во Вьетнаме

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может принять участие в реализации инфраструктурных проектов во Вьетнаме. Это предусматривает план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между РЖД и ГК "Вьетнамские железные дороги", который был подписан в Москве в четверг, сообщает пресс-служба РЖД.
План мероприятий, в частности, предусматривает организацию тестовой отправки контейнерного поезда в прямом железнодорожном сообщении из Вьетнама в Россию, возможное участие РЖД в проектах реконструкции и строительства железнодорожной инфраструктуры на территории Вьетнама, совместную разработку программного обеспечения для ГК "Вьетнамские железные дороги", а также повышение кадрового потенциала Вьетнамских железных дорог.
Соглашение о сотрудничестве между РЖД и ГК "Вьетнамские железные дороги" было подписано 6 апреля 2015 года в рамках официального визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева во Вьетнам.