Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД могут принять участие в инфраструктурных проектах во Вьетнаме

Экономика и бизнес
29 июня, 16:28 UTC+3

План мероприятий, в частности, предусматривает совместную разработку программного обеспечения для ГК "Вьетнамские железные дороги" и повышение ее кадрового потенциала

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может принять участие в реализации инфраструктурных проектов во Вьетнаме. Это предусматривает план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между РЖД и ГК "Вьетнамские железные дороги", который был подписан в Москве в четверг, сообщает пресс-служба РЖД.

План мероприятий, в частности, предусматривает организацию тестовой отправки контейнерного поезда в прямом железнодорожном сообщении из Вьетнама в Россию, возможное участие РЖД в проектах реконструкции и строительства железнодорожной инфраструктуры на территории Вьетнама, совместную разработку программного обеспечения для ГК "Вьетнамские железные дороги", а также повышение кадрового потенциала Вьетнамских железных дорог.

Соглашение о сотрудничестве между РЖД и ГК "Вьетнамские железные дороги" было подписано 6 апреля 2015 года в рамках официального визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева во Вьетнам.

Смотрите также

РФ и Вьетнам выступают за скорейшее принятие Кодекса поведения в Южно-Китайском море

Путин: российско-вьетнамский инвестфонд вложит $500 млн в несырьевые проекты

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Вьетнам
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
4
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Глава ОСК: менять украинские двигатели на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно
Темы дня
Загрузка...
Реклама