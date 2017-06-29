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Косачев: от переговоров Трампа и Путина ждут конструктива граждане многих стран

Политика
29 июня, 22:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Председатель комитета Совфеда по международным делам заявил, что "США не идут на реальные уступки, "не анонсируют подлинно дружеские шаги, а максимум обещают отказаться от откровенно враждебных"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Граждане многих стран ожидают конструктивных переговоров в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, полагает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его комментарий появился на странице в социальной сети Facebook.

"Двум политикам есть о чем поговорить, и от них ждут конструктива не только граждане их стран (за исключением ряда капитолийских русофобов), но и многие люди в других странах. Но выбор в данном случае именно за Трампом - готов ли он действительно быть лидером мирового масштаба, или же увязнет в вашингтонских склоках, так и оставшись в истории президентом, которому навязали его политику", - считает сенатор.

Косачев отметил, что в переговорном процессе США не идут на реальные уступки, "не анонсируют подлинно дружеские шаги, а максимум обещают отказаться от откровенно враждебных". "Типа, так и быть, временно не будем брать какую-то страну в НАТО, не выйдем из важного договора, не станем пока размещать свои вооружения или базы, бомбить кого-то, чуть ослабим санкции и т.п. Но взамен ожидают конкретных действий и материальных уступок, вроде сокращения вооружений или прекращения поддержки Россией ее союзников", - добавил он.

Британская газета The Guardian в четверг сообщила со ссылкой на двух бывших официальных лиц, знакомых с подготовкой к российско-американской встрече на высшем уровне, что президент США Дональд Трамп попросил своих помощников подготовить предложения по поводу того, на какие уступки он мог бы пойти на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Издание приводит слова бывшего чиновника, близкого к ведущимся в Белом доме дискуссиям по этому вопросу, который рассказал о запросе, поступившем из администрации президента экспертам Совета национальной безопасности. "Их попросили подготовить предложения, однако они противятся идее предлагать что-либо в той ситуации, когда ничего не получают взамен", - сказал он.

По утверждению газеты, после вероятной встречи президентов на саммите G20 Россия может вновь получить доступ к двум своим дипломатическим объектам в США, который был заблокирован администрацией Барака Обамы.

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Саммит G20 в Гамбурге
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