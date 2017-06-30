Лавров: НАТО не в состоянии ответить на рост терроризма

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. НАТО продолжает раскачивать структуры безопасности в Европе, при этом не в состоянии дать ответ на главную угрозу - терроризм. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

"Попытки приспособить к реалиям XXI века институты эпохи биполярного противостояния обречены на провал, - отметил глава ведомства. - В частности, Североатлантический альянс до сих пор остается в логике холодной войны, пытаясь найти оправдание собственному существованию".

"При этом НАТО оказалась не в состоянии дать адекватный ответ на рост главной угрозы современности - терроризма, и одновременно своими действиями серьезно раскачала и продолжает раскачивать структуры безопасности в Европе", - сказал он.

По словам Лаврова, это противоречит чаяниям народов европейского континента.