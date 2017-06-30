Лавров: РФ ожидает от Запада ответа на свои предложения в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия ожидает ответа от западных коллег на свои предложения в сфере кибербезопасности. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

"Особую тревогу вызывает масштабный рост киберпреступности, участившиеся использование информационных и коммуникационных технологий в целях оказания воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку, - сказал министр. - Не менее опасна пропаганда в киберпространстве идей экстремизма, вербовка граждан в ряды международных террористических организаций".

"Россия на протяжении многих лет последовательно добивается принятия под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в киберпространстве, - подчеркнул Лавров, - Ожидаем реакции на наши предложения".