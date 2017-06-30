Лавров: ОЗХО не знает, как зарин оказался в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не знает, как зарин был доставлен в сирийский город Хан-Шейхун. Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

"Вчера, 29 июня ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что они не уверены, что зарин, который вроде бы там обнаружен, был [ли] сброшен в бомбах с самолета, - сказал министр, комментируя реакцию Организации на инцидент с применением химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне. - Они не знают, как этот зарин там оказался, понимаете? А все эти месяцы нагнеталась атмосфера".