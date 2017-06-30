Путин и Лукашенко согласовали позицию по вопросам международной повести

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и согласовать позиции двух стран по вопросам международной повести.

"У нас обширная повестка дня, чтобы в рабочем режиме поговорить по всем направлениям, это касается и экономики, и согласования наших позиций на международной арене, это касается и вопросов безопасности", - сказал президент Путин на встрече с Александром Лукашенко перед заседанием Высшего Государственного совета Союзного государства.

В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко позитивно оценил российско-белорусский форум регионов, который завершился в Москве. Он отметил, что России и Белоруссии еще предстоит немало сделать для развития экономик двух стран, "мы должны показать всему миру, что мы самодостаточные экономики, самодостаточные государства, и в этом направлении немало получается". Лукашенко напомнил, что эти вопросы будут обсуждаться на заседании Высшего Госсовета. "Это поспособствует дальнейшему развитию интеграции наших стран в рамках Союзного государства", - подчеркнул он.