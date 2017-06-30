Путин и Лукашенко согласовали позицию по вопросам международной повести

Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМСпорт 30 июня, 15:51
Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетамиСпорт 30 июня, 15:46
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцыАрмия и ОПК 30 июня, 15:40
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов таксиЭкономика и бизнес 30 июня, 15:40
Холдинг "Швабе" начал производить на Урале уличные светильники с экономией 30% энергииЭкономика и бизнес 30 июня, 15:37
Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в МосквеМосква 30 июня, 15:30
Крупорушников: IAAF может принять решение о восстановлении в правах ВФЛА 2 или 3 августаСпорт 30 июня, 15:29
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет ЕвропыПолитика 30 июня, 15:22
ВФЛА надеется вернуть международный статус Мемориалу Знаменских к 2018 годуСпорт 30 июня, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и согласовать позиции двух стран по вопросам международной повести.
"У нас обширная повестка дня, чтобы в рабочем режиме поговорить по всем направлениям, это касается и экономики, и согласования наших позиций на международной арене, это касается и вопросов безопасности", - сказал президент Путин на встрече с Александром Лукашенко перед заседанием Высшего Государственного совета Союзного государства.
В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко позитивно оценил российско-белорусский форум регионов, который завершился в Москве. Он отметил, что России и Белоруссии еще предстоит немало сделать для развития экономик двух стран, "мы должны показать всему миру, что мы самодостаточные экономики, самодостаточные государства, и в этом направлении немало получается". Лукашенко напомнил, что эти вопросы будут обсуждаться на заседании Высшего Госсовета. "Это поспособствует дальнейшему развитию интеграции наших стран в рамках Союзного государства", - подчеркнул он.