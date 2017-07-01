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Делегацию РФ на 72-й сессии Генассамблеи ООН возглавит Лавров

Политика
1 июля, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию РФ, которая примет участие в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение президента было опубликовано в субботу.

Среди членов делегации также значатся заместители главы МИД Геннадий Гатилов и Василий Небензя, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

72-й сессия Генассамблеи откроется 12 сентября.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Слуцкий, Леонид Эдуардович Небензя, Василий Алексеевич Гатилов, Геннадий Михайлович Косачев, Константин Иосифович
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