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МИД РФ: Запад пытается представить Балканы как сферу своих исключительных интересов

Политика
3 июля, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Замглавы ведомства Алексей Мешков подчеркнул, что сейчас перед странами Юго-Восточной Европы "выдвигается искусственный выбор"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская сторона отмечает попытки Запада представить Балканы как сферу своих исключительных интересов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков на форуме "Дубровник - 2017". Текст выступления размещен в понедельник на сайте российского дипведомства.

"Что касается подходов к ситуации в регионе со стороны внешних игроков, то вынуждены с сожалением констатировать рецидивы попыток представить Балканы как сферу исключительных интересов Запада, - отметил дипломат. - Перед странами Юго-Восточной Европы выдвигается искусственный выбор - "или дальнейшее интеграционное сближение с Евросоюзом, или взаимодействие с Россией".

В Москве считают такую постановку вопроса "в корне неверной", подчеркнул Мешков. "В том числе потому, что целый ряд государств поддерживает обоюдовыгодные отношения и с ЕС, и с Россией. Есть примеры конструктивного взаимодействия с нами, как известно, и в рядах членов Евросоюза", - обратил внимание замминистра.

"В этом контексте поддерживаем наметившуюся в последнее время активизацию российско-есовских политических контактов, - заявил дипломат. - Настроены на обсуждение с ЕС тех сюжетов, по которым наши подходы перекликаются, включая региональные конфликты, миграционную и контртеррористическую проблематику".

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