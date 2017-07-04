МИД РФ призвал "не переборщить с реакцией" на новые ракетные испытания КНДР

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москва призывает "не переборщить с реакцией" на новые ракетные испытания КНДР. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы встревожены и обеспокоены, с большим чувством опасения следим за ситуацией в северо-восточной Азии, - подчеркнул он. - Сейчас главное не переборщить с реакцией. Те, кто ответственно подходит к задаче обеспечения мира, должны понимать, что использовать произошедшее как предлог для раскручивания очередной спирали контрмер, которые неизбежно приведут к ответным шагам, - это тупиковый путь".