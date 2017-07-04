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МИД РФ призвал "не переборщить с реакцией" на новые ракетные испытания КНДР

Политика
4 июля, 15:24 UTC+3

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "использовать произошедшее как предлог для раскручивания очередной спирали контрмер, которые неизбежно приведут к ответным шагам, - это тупиковый путь"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москва призывает "не переборщить с реакцией" на новые ракетные испытания КНДР. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы встревожены и обеспокоены, с большим чувством опасения следим за ситуацией в северо-восточной Азии, - подчеркнул он. - Сейчас главное не переборщить с реакцией. Те, кто ответственно подходит к задаче обеспечения мира, должны понимать, что использовать произошедшее как предлог для раскручивания очередной спирали контрмер, которые неизбежно приведут к ответным шагам, - это тупиковый путь".

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Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР
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