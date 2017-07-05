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Лавров: РФ и ЛАГ считают необходимым решить ситуацию вокруг Катара путем диалога

Политика
5 июля, 13:03 дата обновления: 5 июля, 13:30 UTC+3

Глава МИД РФ рассчитывает, что авторитет Лиги арабских государств будет этому способствовать

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) считают необходимым решить ситуацию вокруг Катара путем диалога, авторитет ЛАГ должен способствовать снятию напряженности в регионе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс- конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Затронули ситуацию вокруг Катара, - информировал министр. - Подтвердили нашу общую позицию о необходимости решения путем диалога". "Считаем важным добиваться того, чтобы возникшие озабоченности снимались и разрешались в духе взаимного уважения в интересах устойчивого развития всех стран региона, - добавил Лавров. - Рассчитываем, что авторитет ЛАГ поможет этому".

Министр заявил, что РФ откликнется на обращение арабских стран об урегулировании ситуации вокруг Катара.

"Мы уже неоднократно излагали позицию о том, что будем готовы поддержать любые усилия по нормализации отношений между арабскими странами залива, - указал министр. - Президент РФ общался по телефону с основными участниками этого процесса - и с королем Саудовской Аравии, и с эмиром Катара, и с королем Бахрейна, президентом Египта, президентом Турции. К нам приезжал министр иностранных дел Катара, был здесь и государственный секретарь министерства иностранных дел Абу-Даби. Так что мы находимся в повседневном контакте со всеми упомянутыми странами".

"Мы поддерживаем посреднические усилия Кувейта, - отметил Лавров. - И если все вовлеченные страны считают, что мы можем сделать что-то дополнительно для того, чтобы преодолеть разногласия и озабоченности, мы будем готовы на соответствующие обращения откликнуться.

Лавров также добавил, что встреча глав МИД ЛАГ и РФ пройдет на российской территории, ее сроки и точное место будут согласованы по дипканалам. 

"Мы договорились, в соответствии с приглашением российской стороны, провести следующую встречу министров иностранных дел ЛАГ и Российской Федерации в нашей стране, сроки и место мы согласуем дополнительно по дипломатическим каналам", - отметил он. 

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Катар Россия
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