Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму

ВАШИНГТОН, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Гражданин России Юрий Мартышев, выданный властями Латвии США, сейчас находится в американской тюрьме в городе Александрия (штат Вирджиния). Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в США.

В диппредставительстве отметили, что "рассматривают данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам". "Требуем безусловного соблюдения его [россиянина] законных прав и интересов", - подчеркнули в посольстве.

Дипломаты заверили, что Мартышеву оказывается "консульская помощь и иное содействие". В частности, с ним уже проведен телефонный разговор, а в ближайшее время планируется и его посещение в центре предварительного заключения. Кроме того, сотрудники посольства находятся в контакте с родственниками россиянина.

Мартышев был доставлен в США на прошлой неделе. Какие правонарушения вменяются ему в США, пока не уточняется.