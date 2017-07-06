Свыше 80 избирательных кампаний проходит в Подмосковье

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 80 избирательных кампаний проходит этим летом в Московской области, выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.
"Объявлены дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Электростальскому одномандатному округу", - сказала она.
Кроме того, по ее словам, назначено 80 муниципальных избирательных кампаний: 21 кампания по выборам глав поселений и 59 кампаний по выборам советов депутатов. Также до 11 июля должны быть назначены досрочные выборы совета депутатов городского поселения Загорянский Щелковского района.